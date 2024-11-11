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Для обучения украинских солдат в Германии изъяли советские танки из музеев

Reuters: для подготовки солдат ВСУ в ЕС используют советские танки из музеев

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Для обучения украинских новобранцев на своей территории страны Евросоюза были вынуждены позаимствовать в музеях старые советские танки. Об этом сообщает Reuters.

Генерал-лейтенант Андреас Марлоу, глава Командования специальной подготовки ЕС в Берлине, пояснил агентству, что музейная техника действительно используется для обучения украинских военнослужащих. Кроме того, в учебных целях в Германии выкопали сеть траншей и окопов по российской методике. Из более современной техники используются тренажеры, «высокотехнологичные манекены» и дроны.

«Командование по подготовке кадров отказалось сообщить, откуда были взяты музейные танки и сколько их было задействовано», — отмечает Reuters.

7 ноября в Польше рассказали об экспресс-обучении украинских солдат в Евросоюзе. Ускоренный курс подготовки длится 21 день.

Ранее на Украине подсчитали количество солдат, обученных для ВСУ на Западе.

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