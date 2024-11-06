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На Украине подсчитали количество солдат, обученных для ВСУ на Западе

New Voice: страны Запада с 2022 года обучили около 100 тыс. солдат для ВСУ

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Страны Запада с 2022 года обучили около 100 тыс. солдат для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает украинское издание New Voice со ссылкой на генеральный штаб Украины.

«Около 20 тысяч украинских военных прошли обучение на территории стран-партнеров в течение 2024 года. При этом подготовку за рубежом прошли более 100 тысяч военных сил обороны Украины», — сообщает издание.

До этого газета Financial Times сообщила, что руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) обеспокоено возможной утратой контроля над территориями Донбасса после победы Дональда Трампа на выборах президента США.

6 ноября депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что на посту президента США Дональд Трамп может попытаться наладить отношения с Россией и сократить финансирование Украины. Он считает, что Вашингтон не откажется полностью от снабжения Киева, но очевидно, что «план победы» и другие планы украинского лидера Владимира Зеленского отойдут на второй план.

Ранее в Германии заявили, что Украина может перестать существовать при Трампе.

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