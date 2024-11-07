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В Польше рассказали об экспресс-обучении солдат ВСУ в ЕС

Defense One: солдаты ВСУ проходят сокращенное обучение в ЕС из-за наступления РФ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходят быстрое обучение в Евросоюзе из-за наступления российской армии. Об этом сообщает издание Defense One со ссылкой на польских военных.

«Нетерпеливый персонал украинской бригады сосредоточился на тренировочных учениях, которые были частью 21-дневного ускоренного курса, проведенного в Польше в рамках миссии ЕС по обучению украинской армии», — говорится в статье.

По данным издания, украинская армия нуждается в опытных солдатах. По словам украинских военных, усилия «приносят свои плоды». Один из солдат ВСУ сообщил, что в ходе учений армия пользуется небольшим количеством боеприпасов для тренировок.

До этого украинское издание New Voice со ссылкой на генеральный штаб Украины сообщило, что страны Запада с 2022 года обучили около 100 тыс. солдат для Вооруженных сил Украины.

По данным газеты Financial Times, руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) обеспокоено возможной утратой контроля над территориями Донбасса после победы Дональда Трампа на выборах президента США.

Ранее в Германии заявили, что Украина может перестать существовать при Трампе.

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