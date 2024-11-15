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Лидер КНДР руководил испытаниями беспилотников-камикадзе

ЦТАК: Ким Чен Ын лично руководил испытаниями беспилотников-камикадзе

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Korean Central News Agency/AP

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытаниями беспилотников-камикадзе и подчеркнул необходимость их массового производства. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

В публикации отмечается, что лидер Северной Кореи ознакомился с новыми ударными беспилотниками, которые разрабатываются в стране в последнее время, а также наблюдал за их испытательным ударным полетом.

Агентство подчеркивает, что Ким Чен Ын выразил удовлетворение проведенными тестами дронов, а также высказался о необходимости наладить их массовое производство.

11 ноября Ким Чен Ын подписал указ о том, что КНДР официально ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией.

Соглашение должно вступить в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Договор будет действовать бессрочно. Россия завершила процесс ратификации договора 9 ноября.

Договор включает 23 статьи и охватывает не только вопросы военной помощи, но и сотрудничество в таких областях, как торговля, экономика, инвестиции, наука и технологии. В него также входят совместные проекты в сфере освоения космоса и мирного атома.

Ранее Лавров заявил о стабилизирующей роли договора России и КНДР.

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