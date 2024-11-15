В Донецке произошла серия взрывов

В Донецке и окрестностях города произошло около пяти взрывов. Об этом пишет ТАСС.

«Работает система противовоздушной обороны», — отмечается в сообщении агентства, опубликованном в 0:43 по московскому времени.

Воздушные цели ликвидировали над несколькими районами Донецка, уточнили источники издания в оперативных службах.

13 ноября глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку, которая находится в 50 километрах севернее Донецка. В результате атаки были обесточены 143 трансформаторные подстанции. Без отопления на тот момент оставались 199 жилых домов, восемь школ, шесть дошкольных учреждений и три поликлиники.

На этой неделе газета The Independent сообщила, что российские военные окружили Курахово в ДНР с трех сторон. Также, по данным украинского аналитического ресурса Deep State, ВС РФ уже вошли в восточную часть города и пытаются там закрепиться. Одновременно с этим стало известно, что Киев еще весной отдал приказ разобрать Кураховскую ТЭС, а 11 ноября СМИ сообщили о подрыве Терновской дамбы на Кураховском водохранилище. Что происходит на этом участке фронта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее командование ВСУ обвинили в отсутствии мер для исправления провала в ДНР.