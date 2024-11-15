Военкор показал усыпанную телами и техникой ВСУ дорогу на Покровск

Военный корреспондент телеканала RT Мурад Газдиев показал видеоролик, на котором запечатлена усыпанная телами и техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) дорога на Покровск.

«По уничтоженной американской технике можно буквально составить карту отступления ВСУ. Вот американская БМП стоимостью $3 млн, взрывом ее разнесло на куски. А вот еще одна — в сотне метров дальше по дороге», — сказал журналист на видео.

30 октября глава военной администрации Покровска Сергей Добряк сообщил, что украинские власти полностью закроют город на въезд и выезд с целью обороны. При этом он не уточнил, когда это будет сделано.

Позже Добряк смягчил свои слова о полной блокировке Покровска на въезд и выезд в целях обороны. Глава администрации уточнил, что со стороны украинских властей блокироваться будут «определенные участки города», а не въезд-выезд как таковые.

Ранее российские военные эвакуировали в зоне СВО около 10 единиц подбитой иностранной техники.