Глава Покровска смягчил свои слова о закрытии города и эвакуации жителей

Глава военной администрации Покровска (Красноармейска) Сергей Добряк смягчил свои слова о полной блокировке города на въезд и выезд в целях обороны. Его слова приводит издание «Общественное. Новости».

Добряк уточнил, что со стороны украинских властей блокироваться будут «определенные участки города», а не въезд-выезд из Покровска (Красноармейска) как такового. Жителей этих участков, где строятся фортификационные сооружения, просят покинуть территорию.

Перед этим издание «Страна.ua» со ссылкой на Добряка сообщало, что украинские власти полностью закроют Покровск (Красноармейск) на въезд и выезд с целью обороны. Отмечалось, что Добряк призвал жителей города выезжать и напомнил, что отопления в Покровске этой зимой не будет.

По официальным данным, в городе остается 11,9 тысяч жителей. Вооруженные силы РФ находятся в 6,7 километрах от него. До этого российские войска взяли под свой контроль Селидово. Город является важным узлом обороны Покровска и центральным опорным пунктом в большом укрепрайоне ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинские военные покинули большую часть позиций в Богоявленке.