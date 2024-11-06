Российские войска на Красноармейском (Покровском) направлении в зоне СВО эвакуировали около 10 единиц подбитой иностранной военной техники. Об этом РИА Новости рассказал командир эвакуационного взвода Южной группировки с позывным «Студент».

По словам бойца, среди эвакуированной техники бронетранспортер MaxxPro американского производства и несколько немецких боевых машин пехоты (БМП) Marder.

«Студент» отметил, что подбитая иностранная техника эвакуируется в зависимости от ситуации в зоне проведения боевых действий в любое время суток, однако в большинстве случаев это происходит ночью.

Перед эвакуацией проводится техническая разведка, затем — инженерная, и только после этого проходит эвакуация машины, нередко под огнем противника.

Российский военный подчеркнул, что вся иностранная техника из-за своей большей массы не предназначена для местных грунтов, а на поле боя она отличается низкой маневренностью и неуклюжестью.

4 ноября в День народного единства в Санкт-Петербурге открылась выставка военной техники, захваченной в ходе спецоперации на Харьковском и Сумском направлениях.

Ранее в зоне СВО уничтожили турецкий бронемобиль.