Украина полностью закроет въезд и выезд в Покровск

Украинские власти полностью закроют на въезд и выезд с целью обороны. Об этом сообщает «Страна.uа» со ссылкой на главу городской военной администрации Сергея Добряка.

При этом он не уточнил, когда это будет сделано. Отмечается, что окраины города при этом уже закрывают.

Добряк призвал жителей города выезжать, пока его не закрыли полностью. Он напомнил, что отопления в Покровске этой зимой не будет.

В городе по официальным данным остается 11,9 тысяч жителей. Вооруженные силы РФ находятся в 6,7 км от него. До этого российские войска взяли под свой контроль Селидово. Город является важным узлом обороны Покровска и центральным опорным пунктом в большом укрепрайоне ВСУ.

28 октября сообщалось, что на подконтрольной украинским властям территории в Запорожской области заканчивается строительство второй и третьей линии обороны. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил глава областной военной администрации Иван Федоров.

Ранее украинский офицер призвал готовиться к обороне Днепропетровской области.