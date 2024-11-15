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США намерены передать Украине все обещанное Байденом оружие

Пентагон: США намерены поставить все обещанное Байденом оружие до его ухода

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Roland Balik/US Air Force/Global Look Press

США намерены поставить Украине все обещанное президентом США Джо Байденом оружие до того, как он покинет свой пост в январе следующего года. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга.

«Президент ясно дал понять, что он хочет потратить все средства, которые выделил конгресс, до истечения срока своих полномочий. Нам придется тяжело поработать, чтобы это осуществить», — сказала заместитель пресс-секретаря.

Сингх добавила, что в ближайшие месяцы США могут продолжить выделять новые пакеты военной помощи Украине. По ее словам, в них войдут вооружения, находящиеся в запасах страны.

7 ноября Сингх заявила, что новые поставки вооружений на Украину будут организованы в ближайшие недели. Она отметила, что у Вашингтона осталось порядка $6 млрд на военную помощь Киеву, которые планируется использовать до прихода новой администрации.

14 ноября Байден во время личной встречи в Белом доме с избранным президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что поддержка Киева остается важным элементом американской национальной безопасности.

Ранее на Украине назвали Байдена «политическим импотентом» и призвали помочь Киеву.

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