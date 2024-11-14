На Украине назвали Байдена «политическим импотентом» и призвали помочь Киеву

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко назвал «политической импотенцией» позицию президента Джо Байдена и его администрацию по конфликту Москвы и Киева, призвав к решительным действиям. Его слова приводит «РБК-Украина».

Огрызко подчеркнул, что Байден еще имеет возможность предпринять решительные шаги по поддержке Украины до инаугурации Трампа. Он считает, что действующему президенту США уже нечего терять, поскольку он вскоре уйдет в историю.

«Сделай хоть что-нибудь, чтобы тебя запомнили как человека, способного на решительные шаги», — потребовал экс-глава МИД Украины.

Он считает, что Вашингтон мог бы разрешить ВСУ наносить удары вглубь российской территории дальнобойными ракетами, а также поставить гораздо больше необходимого Киеву оружия.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил об «осторожном оптимизме» по вопросу разрешения ВСУ наносить удары вглубь России. Он также подчеркнул, что стороны обсудили дальнейшую военную помощь Украине. По словам министра, есть «четкая картина, четкие временные рамки и четкие объемы» того, что Киев должен получить до конца года.

Ранее журналист призвал генсека НАТО не питать иллюзий относительно Украины.