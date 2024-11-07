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Пентагон анонсировал новые поставки вооружений на Украину

Пентагон: новые поставки оружия на Украину будут организованы в ближайшие недели

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Shutterstock

Новые поставки вооружений на Украину будут организованы в ближайшие недели. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга.

Она заявила, что у Вашингтона осталось порядка $6 млрд на военную помощь Украине, которые планируется использовать до прихода новой администрации.

«У нас осталось около 4 миллиардов долларов из запасов Пентагона. Президент уведомил конгресс о том, что он воспользуется ими до конца своего срока полномочий. У нас еще есть примерно 2 миллиарда долларов в США через USAID (Агентство по международному развитию – прим. ред.)», — сказала представитель Пентагона.

По ее словам, пакеты помощи Украине будут объявлены в ближайшие недели и будут действовать до прихода новой администрации Трампа в январе.

Подполковник армии Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис полагает, что Вооруженные силы Украины могут «буквально развалиться» еще до инаугурации в январе победившего на выборах в США республиканца Дональда Трампа. Как отметил Дэвис, действия политических элит в Киеве привели лишь к дальнейшим потерям Украины в личном составе ВСУ. Кроме того, Украина рискует столкнуться с еще большими потерями в ходе конфликта, отметил аналитик.

Ранее Зеленский прокомментировал план Трампа по Украине.

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