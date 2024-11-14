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На Украине допустили увольнение главкома ВСУ Сырского

«Страна.ua»: главнокомандующего украинской армией Сырского могут уволить

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского могут уволить. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на бывшего заместителя командующего Силами специальных операций Сергея Кривоноса.

По мнению собеседника издания, депутата Верховной рады Марьяну Безуглую, которая выступает с критикой Сырского, используют, чтобы проверить соответствующие настроения в обществе.

«Именно Марьяна Безуглая является конкретным триггером, который определяет все существующие проблемы», — подчеркнул Кривонос.

Кроме того, власть использует Безуглую, чтобы свалить неудачи на фронте на украинских военнослужащих, добавил он.

8 ноября нардеп Марьяна Безуглая заявила о пьянстве и массовом дезертирстве новобранцев Вооруженных сил Украины. Также, по словам Безуглой, все болезни в ВСУ лечат парацетамолом. Один из военнослужащих рассказал ей, что просил проверить бронхи и легкие, так как у него был «удушающий кашель», однако он не получил никакого ответа.

6 ноября Безуглая сообщила, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский готовит вывод украинских войск с территории Курской области.

В начале октября издание «Forbes-Украина» писало, что в офисе Зеленского обсуждают возможность увольнения Сырского, а также руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и главы минобороны Рустема Умерова.

Ранее экс-офицер ВСУ заявил, что Зеленский должен отправить Сырского в отставку.

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