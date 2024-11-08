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В Раде заявили о массовом дезертирстве и пьянстве новобранцев ВСУ

Нардеп Безуглая сообщила о массовом дезертирстве новобранцев ВСУ при обучении

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нардеп Марьяна Безуглая заявила о пьянстве и массовом дезертирстве новобранцев Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ее цитирует украинское издание «Страна.ua».

Безуглая поговорила с военнослужащими, которые проходили подготовку на этом полигоне, и отметила ряд ошибок. По ее словам, в сертификатах о прохождении курса были предметы, которые вообще не изучались, в том числе международное гуманитарное право и уставы украинской армии.

Она добавила, что все болезни лечат парацетамолом. Один из военнослужащих рассказал, что просил проверить бронхи и легкие, так как у него был «удушающий кашель», однако он не получил никакого ответа.

По словам Безуглой, практикуется дезертирство. Бывали случаи, что за ночь часть самовольно покидали 14 человек. Кроме того, в учебном лагере военные пьянствовали.

6 ноября Безуглая заявила, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский готовит вывод украинских войск с территории Курской области.

Ранее Путин заявил, что Курская область будет полностью зачищена от ВСУ.

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