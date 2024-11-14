Ганчев заявил, что российские войска продолжают наступление под Купянском

Российские войска под Купянском продолжают наступление, в результате которого большая группировка Вооруженных сил Украины может оказаться в «полукотле». Об этом заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

ВС штурмовыми группами стараются закрепиться на окраинах Купянска, продолжаются наступательные действия к северо-востоку и юго-востоку от города, рассказал он.

«Довольно большая группировка ВСУ может оказаться в полукотле», — сказал Ганчев.

Накануне военный эксперт подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВС РФ продвинулись и закрепились в четырех километрах от окрестностей Купянска, северо-восточнее этого населенного пункта в Харьковской области.

14 ноября Telegram-канал «Русская весна» заявил, что две колонны российской бронетехники прорвались в Купянск.

Ранее ВС РФ зашли в один из главных центров обороны ВСУ на Краснолиманском направлении.