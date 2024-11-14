ТАСС сообщил, что взрыв плотины у Курахово помешал ВСУ провести ротации

Подрыв плотины Кураховского водохранилища лишил ВСУ возможности провести ротацию уцелевших на этом участке фронта солдат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Вчера в приближенных к месту подрыва районах в низинах противник попытался провести ротации. Кадры объективного контроля показывают, что не смогли. Часть техники застряла в воде, две единицы успели развернуться и уйти в обратном направлении», — отметил источник.

По его словам, после взрыва плотины многих солдат ВСУ не удалось спасти.

Утром 14 ноября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщал, что группировка Вооруженных сил Украины в Курахово может быть окружена российскими войсками. Он утверждает, что инициатива на этом участке фронта находится в руках войск РФ. Российские военные одновременно наступают с трех направлений и берут город «в обхват».

11 ноября газета The Independent писала, что российские военные окружили Курахово с трех сторон и постоянно обстреливают город, используя для этого системы залпового огня и артиллерийские орудия. Также активное участие в работе принимают расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в ВСУ заявили о готовности отступить из Курахово.