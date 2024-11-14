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В Раде рассказали об отправке на фронт химиков

Депутат Рады Гончаренко: ВСУ отправляют на фронт химиков и службы обеспечения

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Global Look Press

Командирование украинской армии приняло решение отправлять на фронт персонал служб обеспечения и химиков, помимо связистов и боевых медиков. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Расчетно-аналитическое подразделение ВСУ имеет 70 человек. Выдан приказ 20 отправить на передовую. Это подразделение химиков, которые прошли стажировку за границей, и их берегли на случай атомной опасности», — написал он.

13 ноября депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что власти Украины планируют в ближайшее время мобилизовать еще 160 тысяч человек, чтобы дотянуть до инаугурации победившего на выборах президента США Дональда Трампа. По его словам, это примерно по 50-55 тысяч человек в месяц — по 1,7-1,8 тысячи в день.

Дубинский подчеркнул, что украинские власти продолжают зарабатывать огромные деньги на конфликте с РФ, и потому им невыгодно его завершение.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Киеве родственники мобилизованных мужчин устроили акцию у военкомата.

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Операция на Украине
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