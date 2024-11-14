За сутки ВСУ в Курской области потеряли до 430 военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, помимо людей, Вооруженные силы РФ уничтожили 10 вражеских танков, две боевые машины пехоты, 19 боевых бронированных машин, 33 автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», семь орудий полевой артиллерии.

Telegram-канал «Два майора» писал, что в Курской области Вооруженные силы России обнаружили и уничтожили редкий танк производства Великобритании Challenger 2, принадлежащий украинской армии. По мнению военных корреспондентов, факт переброски Вооруженными силами Украины этого танка в Курское приграничье свидетельствует о намерении Киева во что бы то ни стало удерживать занятые рубежи в российском регионе.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее СК завел уголовное дело по факту атаки дрона ВСУ на жителя Курской области.