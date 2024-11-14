В Кремле рассказали, могут ли награды влиять на размер выплат раненым участникам СВО

Награды участников специальной военной операции (СВО) не оказывают никакого влияния на размер выплаты при получении ранения. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Боевые награды здесь никак не влияют на указанную сумму денег», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

14 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении до 4 млн рублей размера единовременной выплаты участникам СВО на Украине, получившим ранение, травму или контузию, которые привели к инвалидности. Данный указ вступил в силу с момента его подписания.

13 ноября правительство утвердило постановление о размерах единовременной выплаты при получении боевых травм и увечий на СВО. Как прописано в документе, сумма единовременной выплаты дифференцирована в зависимости от степени тяжести ранения по всем категориям боевых увечий и травм, полученных военнослужащими в ходе спецоперации.

Ранее были утверждены правила выплаты компенсаций мобилизованным и контрактникам.