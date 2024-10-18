Утверждены правила выплаты компенсаций мобилизованным и контрактникам в России

Правительство России утвердило алгоритм выплаты ежемесячных компенсаций контрактникам и мобилизованным россиянам, служащим в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на портале нормативно-правовых актов.

Выплаты назначат военным, которые получали пенсию за выслугу лет. Их размер будет равен 100% пенсии, выплачиваемой на день постановления выплаты.

Также ежемесячная компенсация будет начисляться параллельно времени участия граждан в СВО, ее не отменят и в случаях, если бойца захватят в плен или признают без вести пропавшим.

Для назначения выплат нужно обратиться с рапортом на имя командира или начальника.

Летом текущего года несколько регионов России увеличили размер выплат за решение участвовать в СВО. Кроме того, президент РФ Владимир Путин до конца года повысил размер федеральной выплаты для новобранцев до 400 тысяч рублей.

Ранее были названы условия для получения участниками СВО выплаты в 400 тысяч рублей.