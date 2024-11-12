Ветерану СВО отказали в выплате после получения ранения, его права восстановил суд

Участнику СВО пришлось через суд добиваться выплаты после полученного ранения. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Из материалов дела следует, что 24-летний заявитель родился и был зарегистрирован на территории Бердюжского района области до 29 января 2022 года. В январе 2022 года он зарегистрировался в Ингушетии, при этом продолжал проживать в своем родном регионе. В марте 2024 года мужчина заключил контракт на участие в СВО, после чего был отправлен в часть. Через два месяца он получил ранение, после чего обратился в соцзащиту Бердюжского с заявлением на положенную выплату. Там ему отказали в пособии, сославшись на то, что не смогли подтвердить факт его проживания в Тюменской области на дату получения ранения.

Мужчина обратился в суд, который встал на его сторону.

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