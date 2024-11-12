Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ветерану СВО отказали в выплате после получения ранения, его права восстановил суд

В Тюмени участнику СВО отказали в выплате, так как он сменил место жительства

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Участнику СВО пришлось через суд добиваться выплаты после полученного ранения. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Из материалов дела следует, что 24-летний заявитель родился и был зарегистрирован на территории Бердюжского района области до 29 января 2022 года. В январе 2022 года он зарегистрировался в Ингушетии, при этом продолжал проживать в своем родном регионе. В марте 2024 года мужчина заключил контракт на участие в СВО, после чего был отправлен в часть. Через два месяца он получил ранение, после чего обратился в соцзащиту Бердюжского с заявлением на положенную выплату. Там ему отказали в пособии, сославшись на то, что не смогли подтвердить факт его проживания в Тюменской области на дату получения ранения.

Мужчина обратился в суд, который встал на его сторону.

Ранее жительница Дагестана получила сообщение от ушедшего втайне на СВО сына.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами