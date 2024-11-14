В России рассказали о провальной попытке ВСУ контратаковать под Купянском

Украинская армия при неполном ротно-тактическом составе пыталась контратаковать под Купянском Харьковской области, но понесла потери и отступила. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, украинская сторона хотела вернуть ранее утраченные позиции в направлении населенного пункта Колесниковка.

«Вероятнее всего, по замыслу противника после сосредоточенного удара с Глушковки должны были выдвинуться дополнительные силы и средства и развить успех», — рассказал эксперт.

По его словам, операция Вооруженных сил Украины начала срываться на первоначальном этапе и потерпела крах. Потери в результате боя уточняются.

14 ноября глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские войска под Купянском продолжают наступление, в результате которого большая группировка ВСУ может оказаться в «полукотле».

До этого стало известно, что российские военнослужащие взяли под контроль первый опорный пункт ВСУ в Купянске. После взятия «опорника» связь оставшихся в городе группировок противника со штабом командования была прервана.

Ранее на Западе заявили о скорой капитуляции ВСУ.