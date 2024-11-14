Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные взяли первый опорный пункт ВСУ в Купянске

Shot: военные ВС России взяли под контроль первый опорный пункт ВСУ в Купянске

Российские военнослужащие взяли под контроль первый опорный пункт украинской армии в городе Купянск, который находится в Харьковской области Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Десант 6-й армии РФ на бронемашинах при поддержке танков высадился в городе», — отмечается в сообщении.

Бойцы Вооруженных сил РФ установили контроль над опорным пунктом, откуда украинские военные следили и передавали данные о передвижении российских войск. После взятия «опорника» связь оставшихся в городе группировок противника со штабом командования была прервана. Солдаты Вооруженных сил Украины лишились возможности координировать свои действия, и были уничтожены.

14 ноября глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские войска под Купянском продолжают наступление, в результате которого большая группировка Вооруженных сил Украины может оказаться в «полукотле».

В четверг Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что две колонны российской бронетехники прорвались в Купянск. В состав первой колонны входили два МТ-ЛБ, БМП и танк, состав второй не уточняется.

Ранее на Западе заявили о скорой капитуляции ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами