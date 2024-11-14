Российские военные взяли первый опорный пункт ВСУ в Купянске

Российские военнослужащие взяли под контроль первый опорный пункт украинской армии в городе Купянск, который находится в Харьковской области Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Десант 6-й армии РФ на бронемашинах при поддержке танков высадился в городе», — отмечается в сообщении.

Бойцы Вооруженных сил РФ установили контроль над опорным пунктом, откуда украинские военные следили и передавали данные о передвижении российских войск. После взятия «опорника» связь оставшихся в городе группировок противника со штабом командования была прервана. Солдаты Вооруженных сил Украины лишились возможности координировать свои действия, и были уничтожены.

14 ноября глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские войска под Купянском продолжают наступление, в результате которого большая группировка Вооруженных сил Украины может оказаться в «полукотле».

В четверг Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что две колонны российской бронетехники прорвались в Купянск. В состав первой колонны входили два МТ-ЛБ, БМП и танк, состав второй не уточняется.

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