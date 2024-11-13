ВС РФ закрепились недалеко от Купянска в Харьковской области

Вооруженные силы России продвинулись и закрепились в четырех километрах от окрестностей Купянска, северо-восточнее этого населенного пункта в Харьковской области. Об этом сообщил в интервью РИА Новости военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, за несколько суток передовым подразделениям ВС РФ удалось продвинуться и закрепиться на указанном участке. Расстояние между передовыми позициями и окрестностями Купянска составляет чуть более четырех километров, уточнил Марочко.

Эксперт добавил, что Вооруженные силы Украины оттягивают с некоторых участков своих бойцов и технику, а также активно ведут мероприятия по обороне города.

11 ноября пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что подразделения группировки «Запад» взяли под свой контроль населенный пункт Колесниковка в Харьковской области. В результате действий ВС РФ украинская армия потеряла до 530 военнослужащих.

Ранее в Харьковской области заявили о планах Киева мобилизовать миллион человек.