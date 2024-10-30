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ВС РФ зашли в один из главных центров обороны ВСУ на Краснолиманском направлении

«Военкоры Русской весны»: российские войска зашли в село Терны в ДНР

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска зашли в село Терны, расположенное на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Как отмечают военкоры, данный населенный пункт долгое время являлся одним из главных центров обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом участке фронта.

По их информации, оборона противника в Тернах сильно рассредоточена: враг организовал огневые точки в подвалах домов и в посадках, откуда его приходится «выкуривать».

27 октября стало известно, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Измайловка в Донецкой народной республике.

21 октября агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщило, что за последние две недели российские военнослужащие уничтожили десятки наемников из латиноамериканских стран в ДНР. В частности, ударам подверглись позиции иностранного контингента ВСУ на Краснолиманском направлении и в районе города Часов Яр.

Ранее Путин рассказал об успехах ВС РФ на Красноармейском направлении.

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