Спецслужбы ДНР задержали жителя Мариуполя по подозрению в госизмене

В ФСБ сообщили о задержании жителя Мариуполя по подозрению в госизмене. Об этом пишет ТАСС.

По данным ведомства, мужчина собирал и передавал спецслужбам Украины информацию о местах дислокации подразделений Минобороны РФ.

Следственное подразделение ФСБ возбудило уголовное дело по статье «Государственная измена».

Накануне в Нижегородской области арестовали местного жителя, который обвиняется в сотрудничестве с легионом «Свобода России» (организация запрещена в России). По данным ФСБ, мужчина по своей инициативе связался с легионом, после чего выполнил несколько заданий. Он был задержан во время реализации очередного поручения, уточнили в ФСБ.

На прошлой неделе сотрудники ФСБ задержали в Луганской народной республике (ЛНР) мужчину, который, по версии следствия, передавал СБУ информацию о критической инфраструктуре региона.

В тот же день ФСБ сообщила о задержании в ЛНР украинки, которая, предположительно, передавала ВСУ информацию об объектах российской армии, чем помогала корректировать данные для нанесения артиллерийских и ракетных ударов по подразделениям ВС РФ. В ФСБ уточнили, что украинка действовала инициативно.

Ранее сообщалось, что СБУ пыталась завербовать пожилую пару россиян, навестившую внуков во Львове.