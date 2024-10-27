Гражданина США, работавшего на РФ, спасли из населенного пункта Богоявленка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональный штаб обороны.

В заявлении отмечается, что американец сыграл ключевую роль в подготовке российских войск к штурму Богоявленки. Данный населенный пункт находится на Угледарском направлении.

«Российские спецслужбы совместно с подразделениями <...> Восточного военного округа министерства обороны РФ провели операцию по эвакуации ценного оперативного источника», — рассказали в штабе обороны ДНР.

Там уточнили, что мужчина находился на территории Украины в течение двух лет и передавал РФ важные разведывательные сведения. Благодаря ему российские бойцы имели возможность наносить высокоточные удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), минимизировав ущерб гражданской инфраструктуре.

27 октября агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщило, что украинские солдаты покинули большую часть позиций в Богоявленке. По информации журналистов, в этот населенный пункт командование ВСУ отводило уцелевший личный состав из города Угледар.

Ранее жительница Угледара рассказала о встрече с российскими солдатами, взявшими город под контроль.