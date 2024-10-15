Севастопольца приговорили к колонии по обвинению в шпионаже

Суд приговорил жителя Севастополя к 15 годам колонии по обвинению в передаче данных о базировании военных кораблей и подводных лодок Черноморского флота по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ РФ по Крыму.

По данным ведомства, житель города «инициативно установил связь» с СБУ. Он передавал украинской стороне сведения о расположении воинских частей, фотографии мест базирования кораблей и подводных лодок, а также информацию о боновых заграждениях в бухтах.

Суд признал жителя Севастополя виновным в государственной измене в форме шпионажа. Помимо лишения свободы, ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей и ограничение свободы на срок два года.

11 октября ФСБ задержала жителя Феодосии, который, как утверждает ведомство, фотографировал корабли Черноморского флота и передавал украинским спецслужбам их координаты. Мужчину обвинили в шпионаже. Он, по информации ФСБ, также переводил деньги Вооруженным силам Украины.

Ранее в ДНР задержали мужчину, планировавшего вступить в «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией).