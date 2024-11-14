Израиль нанес авиаудары по южному пригороду Бейрута

Израильские самолеты нанесли три мощных удара по южному пригороду ливанской столицы. Об этом сообщает РИА Новости.

Все три атаки произошли в районе Шиях, вблизи известной церкви святого Михаила. Взрывы были такой силы, что их слышали даже в центре Бейрута.

13 ноября истребители военно-воздушных сил (ВВС) Израиля ударили по зданию в районе Бир-Абед на южной окраине Бейрута, где расположен медицинский центр ливанского шиитского движения «Хезболла».

12 ноября новый министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что никакого прекращения огня в Ливане не будет. Израильские войска будут атаковать «Хезболлу» до тех пор, пока не достигнут всех поставленных целей, подчеркнул он.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее Нетаньяху впервые признал причастность Израиля к операции с пейджерами в Ливане.