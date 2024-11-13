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ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области

Гладков: в Шебекино шесть домов получили повреждения из-за обстрела ВСУ

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Телеграм-канал Настоящий Гладков

Город Шебекино в Белгородской области попал под артиллерийский обстрел Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, в шести частных домах пробиты кровли, выбиты окна, посечены фасады и заборы», — говорится в сообщении главы региона, опубликованном в 22:38 по московскому времени.

Кроме того, из-за обстрела перебило газовую трубу в одном из домовладений, утечка газа устранена, продолжил Гладков. Также повреждены легковой автомобиль и линия электропередачи.

«Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ», — рассказал губернатор.

По предварительным данным, никто не пострадал, отметил Гладков. Сейчас уточняется информация о последствиях, в светлое время суток проведут подомовой обход, добавил он.

Накануне сообщалось, что украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Белгородской области, загорелся один резервуар. Гладков уточнил, что на месте происшествия работали десять пожарных расчетов. Возгорание было ликвидировано, никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Гладков рассказал, почему отряд «Барс-Белгород» не сбивает дроны.

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Обстрелы Белгородской области
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