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Девять сел в Запорожской области остались без света после обстрелов ВСУ

Балицкий: девять сел остались без света в Запорожской области из-за обрыва ЛЭП

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Depositphotos

Девять прифронтовых сел в Запорожской области остались без электричества из-за обрыва линии электропередачи после обстрелов. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, обрыв произошел в Токмакском муниципальном округе. В итоге без света остались жители сел Чистополье, Октябрьское, Шевченково, Садовое, Червоногорка, Новое, Новогоровка, Таврия, Переможное. В общей сложности это 1773 абонента, подчеркнул он.

По словам губернатора, на месте инцидента работают ремонтно-аварийные бригады.

Накануне украинские войска нанесли удары по городу Энергодару в Запорожской области. Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что атака оставила без света два микрорайона населенного пункта. Он попросил местных жителей оставаться в укрытиях во время обстрела.

6 ноября ВСУ вновь ударили по Энергодару. Было зафиксировано не менее трех прилетов. Информация о разрушениях и пострадавших не приводилась.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали здание подстанции скорой помощи в Запорожской области.

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