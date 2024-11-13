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Над Крымом сбили четыре украинских беспилотника

Минобороны: четыре украинских БПЛА уничтожены над Крымом

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над Республикой Крым. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», — говорится в публикации.

По данным оборонного ведомства, попытка совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа была предотвращена 13 ноября с 15:30 до 16:00 по московскому времени.

9 ноября советник Трампа Брайан Ланза заявил, что Украине нужно принять предлагаемое избранным президентом США «реалистичное видение мира» с Россией, а не думать о возвращении Крыма. Ланза подчеркнул, что полуостров потерян для Украины.

В ответ на это глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов отметил, что заявления американского политика о том, что Киеву не следует думать о возвращении территорий, в том числе и Крыма, являются смелыми.

Ранее главком ВСУ заявил, что хочет захватить Крым с применением F-16.

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