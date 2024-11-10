В Крыму отреагировали на слова советника Трампа о статусе полуострова

Заявление старшего советника Дональда Трампа Брайана Ланзы, призвавшего Киев не думать о возвращении территорий, в том числе и Крыма, является смелым. Такую оценку словам Ланзы в беседе с РИА Новости дал глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

«Хотелки Зеленского никогда не имели под собой реальной основы. У Трампа раньше других взяли на себя смелость признать этот факт», — подчеркнул он.

9 ноября Ланза заявил, что Украина должна принять предлагаемое Дональдом Трампом «реалистичное видение мира» с Россией, а не думать о возвращении территорий.

По его словам, если президент Украины Владимир Зеленский сядет за стол переговоров и скажет, что мир возможен, только если Крым вернется Киеву, то он покажет, что не готов говорить серьезно.

При этом сообщалось, что штаб Трампа отстранился от заявления советника политика про Украину.

Ранее Илон Маск дал прогноз по окончанию российско-украинского конфликта.