«Ростех» передал ВКС России новую партию истребителей пятого поколения

«Ростех» передал российской армии партию истребителей пятого поколения Су-57 и Су-35С.Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации в своем Telegram-канале.

По данным Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), истребители прошли полный цикл заводских испытаний и совершили перелет на аэродром базирования. До конца текущего года в Воздушно-космические силы (ВКС) будут поставлены очередные партии этих самолетов. Они находятся на разных этапах производства.

«Сегодня Су-57 — единственный истребитель пятого поколения, который подтвердил свои прорывные характеристики во всех вариантах боевого применения», — отметил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Также Чемезов в преддверии авиасалона Airshow China в Чжухае рассказал об эффективности истребителя Су-57 в условиях работы зенитно-ракетного комплекса Patriot американского производства. По его словам, истребитель может применять самые современные средства поражения, в том числе малозаметные крылатые ракеты Х-69.

Ранее Чемезов предложил переименовать Superjet по-русски.