Российские военные сбили украинскую ракету над Курской областью

Российские военнослужащие уничтожили ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Алексей Смирнов.

«Украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал он.

11 ноября Смирнов сообщал о четырех сбитых украинских ракетах над регионом.

До этого ВСУ обстреляли храм Дмитрия Солунского в селе Казачья Локня Курской области. Храм построили в 1865 году и сейчас он является памятником архитектуры. В последние годы его реставрацию проводили на средства прихожан и местных жителей.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал защиту других направлений фронта причиной атаки на Курскую область.

Ранее настоятель храма в Курской области сообщил о минировании со стороны ВСУ.