Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время отступления из села Борки Суджанского района Курской области заминировали входные двери церкви иконы Божией Матери «Знамение». Об этом сообщил ТАСС настоятель храма отец Александр.

Он отметил, что здание церкви в результате действий украинских военных получило существенные повреждения, но полностью оценить ущерб пока сложно.

«Там остался только один купол из пяти, я думаю, он тоже поврежден. Колокольня, крыша, двери, входная группа разбиты», — перечислил отец Александр.

Он обратил внимание, что храм не разграбили.

За несколько дней до этого украинские солдаты из националистического батальона «Днепр-1» (признан в РФ террористической организацией) заминировали памятник своим сослуживцам, когда отступали из села Первомайское в Донецкой народной республике (ДНР).

По словам руководителя историко-просветительного проекта «Донбасс — сердце России» Владимира Бодачевского, памятник солдатам ВСУ был найден в рамках обследования территории на предмет культурных объектов. Удалось выяснить, что на этом месте был бой, и украинские военные понесли потери, после чего и появился мемориал.

Ранее в МИД заявили о применении ВСУ токсичных химикатов против ВС РФ и мирных жителей.