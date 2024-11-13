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Город Шебекино Белгородской области попал под обстрел ВСУ

Губернатор Гладков: город Шебекино Белгородской области попал под обстрел ВСУ

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что город Шебекино попал под обстрел со стороны украинских войск.

По словам главы региона, в пяти частных домах выбиты окна. Кроме того, на территории одного из домовладений осколками посечены забор и гараж. Различные повреждения также получили три легковых автомобиля. Кроме того, перебиты линии электропередач — часть города временно осталась без света.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные и аварийные службы работают на месте», — написал губернатор в сообщении от 8:01 мск.

По словам Гладкова, предварительно, никто не пострадал.

В ночь на 13 ноября губернатор сообщал об обстреле частного домовладения в Шебекино, в результате которого загорелась надворная постройка.

Накануне сообщалось, что украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Белгородской области, загорелся один резервуар. Гладков уточнил, что на месте происшествия работали десять пожарных расчетов. Возгорание было ликвидировано, никто не пострадал.

Ранее Гладков рассказал, почему отряд «Барс-Белгород» не сбивает дроны.

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