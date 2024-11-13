ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области

Вооруженные силы Украины обстреляли частное домовладение в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Шебекино в результате обстрела на территории частного домовладения загорелась надворная постройка — возгорание ликвидировано», — говорится в сообщении главы региона, опубликованном в 2:16 по московскому времени.

Кроме того, в одном из домов выбиты окна и посечен фасад, отметил Гладков.

Также беспилотный летательный аппарат украинской армии атаковал частный дом в поселке Октябрьский, продолжил губернатор.

«Загорелась кровля. Пожарными расчетами возгорание ликвидировано», — рассказал глава региона.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших, уточнил Гладков.

Сведения о последствиях еще уточняют, в светлое время суток проведут подомовой обход, добавил он.

Накануне сообщалось, что украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Белгородской области, загорелся один резервуар. Гладков уточнил, что на месте происшествия работали десять пожарных расчетов. Возгорание было ликвидировано, никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Гладков рассказал, почему отряд «Барс-Белгород» не сбивает дроны.