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МО РФ сообщило о поражении военных аэродромов ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили аэродромы и объекты энергетики, используемые ВСУ

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Минобороны РФ

Российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и объекты энергетики, используемые для работы предприятий украинского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ. Помимо объектов инфраструктуры, были поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 139-ти районах.

12 ноября Минобороны России также сообщало об ударе по военным аэродромам и объектам энергетики Украины.

Утром 13 ноября агентство РИА Новости сообщало, что экипаж ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Запад» выжигает оборону Вооруженных сил Украины, создавая проходы для продвижения российских штурмовиков под Купянском. Как рассказал командир экипажа с позывным «Конор», находящаяся в их распоряжении боевая машина позволяет прорывать любые фортификационные негерметизированные сооружения.

Ранее Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации для украинских войск в зоне специальной военной операции.

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Операция на Украине
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