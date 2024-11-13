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Немецкий журналист обвинил Украину в подрыве дамбы в Курахово

Журналист Репке: ВСУ подорвали плотину Кураховского водохранилища

Украинские войска подорвали плотину Кураховского водохранилища. Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X.

«Получается, Вооруженные силы Украины взорвали плотину Кураховского водохранилища», — написал он.

Накануне агентство ТАСС сообщило, что ВСУ подрывом дамбы Кураховского водохранилища в ДНР затопили собственные позиции в низинах вблизи Курахова.

11 ноября военкоры сообщили, что Вооруженные силы Украины подорвали Терновскую дамбу на Кураховском водохранилище в ДНР, чтобы затопить окрестности и замедлить продвижение российских войск. Отмечается, что вода уже начала затапливать окрестные поселки.

Кураховское водохранилище было создано с целью охлаждения Кураховской ТЭС, строительство которой было начато в 1934 году, а первый энергоблок был запущен 6 июля 1941 года. Водохранилище расположено на реке Волчьей, которая является левым притоком реки Самара. Площадь водного зеркала водохранилища составляет — 15,32 квадратных километра.

В настоящее время части и соединения ВС РФ глубоко охватили Курахово с трех сторон, в самом городе уже идут ожесточенные уличные бои. Как будет развиваться обстановка в дальнейшем — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в сети опубликовали видео подрыва дамбы Кураховского водохранилища в ДНР.

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