Российские войска окружают Курахово. Что дальше?

В настоящее время части и соединения ВС РФ глубоко охватили Курахово с трех сторон. В самом городе уже идут ожесточенные и кровопролитные уличные бои, и участь Курахово практически предрешена. Как будет развиваться обстановка в дальнейшем и какие главные задачи стоят перед российскими войсками — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Сегодня для Вооруженных сил Украины события неблагоприятно развиваются на части территории Курской области, в районе Купянска и Курахово. Овладение российскими войсками последним может привести к последующему падению (в виде «эффекта домино») и остальных ключевых узлов в обороне украинской армии, то есть городов Часов Яр, Торецк и Покровск.

Так что в этом плане Курахово своеобразный город-ключ, через который осуществляется тыловое и техническое обеспечение практически всей группировки ВСУ, ведущей в настоящее время оборонительные действия на Донецком направлении. А за этой «цепью городов», которые представляют собой, по сути, мощные укрепленные районы, до самого Днепра ровная местность, на которой закрепиться, да еще в осенне-зимний период, ВСУ будет весьма сложно.

В настоящее время ВСУ не удается замедлить продвижение российских войск в районе Курахово. Начальник полиции города Артем Щуся выразил сомнение в способности украинской армии удержать Курахово.

Накануне главком ВСУ Александр Сырский доложил Владимиру Зеленскому о положении в этом районе. Вооруженные силы Украины собираются усилить оборону на Кураховском и Красноармейском (Покровском) направлениях, ситуацию на которых Сырский считает самой тяжелой.

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что подразделения российских войск перерезают пути снабжения ВСУ в Курахово.

«Видим, что наши подразделения действуют достаточно слаженно, выверенно и не только работают в самом уже Курахово, но и мы видим, что перерезаются линии снабжения противника, идет охват населенного пункта, мы видим очень грамотное командование на данном этапе», — сказал он.

Что касается временно удерживаемой ВСУ части территории Курской области, то упорная оборона украинской армией этого района не диктуется какими-либо оперативно-стратегическими соображениями. Для Киева это разве что своеобразный козырь на возможных мирных переговорах. Поэтому выбить противника с этой территории в самые короткие сроки и «закрыть вопрос» (а то и перенести боевые действия на сопредельную территорию) — одна из первоочередных задач российской армии.

Задачи российских войск

Что касается разного рода мирных инициатив избранного президента США Дональда Трампа, то в настоящее время их можно обсуждать только с позиций «с одной стороны, нельзя не подчеркнуть, с другой стороны – нельзя не отметить». То есть на данном этапе это не более чем протокол о намерениях, да еще и сформулированный в самом общем виде. Что-то реальное, имеющее силу документа, начнет проявляться только после 12 часов дня 20 января 2025 года, то есть дня и часа инаугурации 47-го президента Соединенных Штатов.

Да и предполагать, что после 20 января ситуация в зоне СВО изменится радикальным образом, причем за сутки, будет слишком оптимистичным. Слишком большой круг вопросов заинтересованным сторонам надо обговорить и согласовать на гипотетических мирных переговорах. В ближайшее время даже прекращение огня и фиксация линии фронта по переднему краю выглядит событием откровенно маловероятным.

Тем не менее, боевые действия, разворачивающиеся на фронтах СВО сегодня и в ближайшие 70 дней, без особого преувеличения можно охарактеризовать как битву обеих сторон за улучшение переговорных позиций.

В этой связи ближайшая задача частей и соединений Вооруженных сил России (это, разумеется, сугубо в качестве предположения) заключается в овладении «цепью городов» (Курахово, Торецк, Покровск, Часов Яр) и в изгнании противника с территории Курской области.

Дальнейшая задача ВС РФ может выглядеть следующим образом — завершить прорыв обороны противника и разгром его подразделений, нарастить достигнутый успех вводом вторых эшелонов и резервов, перейти к преследованию отступающего неприятеля и в конечном итоге выйти на левый берег Днепра.

Задачи ВСУ

Что касается Вооруженных сил Украины, то для них сегодня необычайно важно удержаться на заранее оборудованных оборонительных рубежах (в первую очередь в городах), нанести тяжелые потери наступающим российским войскам в людях и технике, по возможности свести их наступательный потенциал если не к нулю, то близко к этому значению, и в целом в очередной раз придать боевым действиям позиционный характер.

Опять-таки, крупным успехом ВСУ, имеющим большое военно-политическое и морально-психологическое значение, мог бы стать хорошо организованный контрудар.

Что касается позиции коллективного Запада, то он, несомненно, будет поддерживать в этот период Украину поставками вооружения, военной техники и материальных средств (как всегда, далеко не в тех объемах, на которые рассчитывает Киев). Вместе с тем, если российская армия на левобережье Днепра добьется крупных успехов, нанесет тяжелое поражение ВСУ, то в связи с резким ухудшением морально-психологического состояния личного состава украинской армии, даже существенные по объемам поставки вооружения могут и не сыграть своей роли.

Таким образом, только разгром противника на поле боя позволит России добиться своих целей. По-другому в войнах и вооруженных конфликтах просто не бывает.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).