Опубликовано видео с прорывом дамбы Кураховского водохранилища

В интернете появилось видео с моментом подрыва дамбы Кураховского водохранилища у города Курахово на территории Донецкой народной республики (ДНР), где российские войска наступают на Вооруженные силы Украины (ВСУ). Видео публикует украинский телеканал ТСН.

На публикуемых кадрах видны последствия подрыва, в частности, дорога на дамбе также получила повреждения.

Назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявлял, что уровень воды в Великоновоселковской общине поднялся на 1,2 метра.

Кураховское водохранилище было создано с целью охлаждения Кураховской ТЭС, строительство которой было начато в 1934 году, а первый энергоблок был запущен 6 июля 1941 года. Водохранилище расположено на реке Волчьей, которая является левым притоком реки Самара. Площадь водного зеркала водохранилища составляет – 15,32 квадратных километра.

В настоящее время части и соединения ВС РФ глубоко охватили Курахово с трех сторон, в самом городе уже идут ожесточенные уличные бои. Как будет развиваться обстановка в дальнейшем — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее украинским войскам предсказали катастрофу на Кураховском направлении.