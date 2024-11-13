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СК расследует преступления ВСУ против населения Брянской области

СК: начато расследование преступлений ВСУ против жителей Брянской области

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Максим Блинов/РИА Новости

Сотрудники Следственного комитета России начали расследование преступлений Вооруженных формирований Украины (ВФУ) против мирных жителей Брянской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В результате атак украинской армии пострадали жительницы Климовского района и села Воронок в Стародубском муниципальном округе Брянской области. В ходе расследования СК установит обстоятельства произошедшего и выявит лиц, которые были причастны к совершению преступлений.

До этого сообщалось, что украинская армия 12 раз атаковала Донецкую народную республику в течение суток, пострадали девять человек. Уточняется, что 11 обстрелов случилось на Горловском направлении, один — на Красноармейском. Всего было выпущено 35 единиц различных боеприпасов.

Накануне стало известно, что танк Leopard немецкого производства, переданный ВСУ, атаковал мирных жителей в селе Дальнее Донецкой народной республики. По словам военных, экипаж боевой машины следил за передвижением мирных жителей и вычислял их точное местоположение, прежде чем совершить «варварский акт».

Ранее сообщалось, что ВСУ стреляли по мирным жителям, бежавшим из Часова Яра.

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