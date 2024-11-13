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В ДНР сообщили о девяти пострадавших из-за атак ВСУ

СЦКК: в результате атак Вооруженных сил Украины в ДНР пострадали девять человек

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Oleg Petrasiuk/AP

Вооруженные формирования Украины 12 раз атаковали Донецкую народную республику в течение суток, пострадали девять человек. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«12 фактов вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки (12 ноября. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

В представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что 11 обстрелов случилось на Горловском направлении, один — на Красноармейском.

Всего ВФУ выпустили 35 единиц различных боеприпасов, добавили в организации.

Накануне сообщалось, что танк Leopard немецкого производства, переданный украинским войскам, атаковал мирных жителей в селе Дальнее Донецкой народной республики. По словам военных, экипаж боевой машины следил за передвижением мирных жителей и вычислял их точное местоположение, прежде чем совершить «варварский акт».

До этого The New York Times писала, что разведка США отметила улучшение позиций ВС РФ в Донбассе и Курской области, что ухудшает перспективы украинских военных в этих регионах. Согласно материалу, представители власти в США отчасти объясняют положение дел неспособностью Киева восполнить «критическую нехватку военнослужащих».

Ранее стало известно, что ВСУ пытались сорвать эвакуацию мирных жителей из Нью-Йорка.

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