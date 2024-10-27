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ВСУ расстреляли мирных жителей, бежавших из Часова Яра

Мирные жители были убиты дроном ВСУ при попытке эвакуации из Часова Яра

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Oleg Petrasiuk/AP

Не менее шести гражданских лиц в Часове Яре в ДНР стали жертвами удара украинского беспилотника, когда пытались покинуть город и направились в сторону российских позиций. Об этом сообщили ТАСС военнослужащие Южной группировки войск.

Бойцы отметили, что группу мирных жителей сначала обстреляли из минометов и артиллерийских орудий, а затем атаковали с использованием FPV-дронов.

«Минимум шесть человек погибли на окраине Часова Яра, когда пытались выйти на территорию РФ. ВСУ накрыли их сначала артиллерией и минометами, загнали в укрытие. Спустя несколько часов ВСУ отправили туда FPV-дроны», — сказал собеседник агентства.

Как пояснил военнослужащий, российские военные пытались помочь беженцам с помощью радиосвязи, которую сбросили с квадрокоптера. Позднее, когда гражданские укрылись, им с беспилотника сбрасывали воду и провизию. К сожалению, после атак украинских дронов на связь вышел лишь один выживший.

Сегодня также сообщалось, что ВСУ обстреляли Горловку и Донецк кассетными боеприпасами.

Ранее ВСУ обстреляли церковь в Курской области.

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