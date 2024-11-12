Танк Leopard немецкого производства, переданный украинским войскам, атаковал мирных жителей в селе Дальнее Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал 51-й гвардейской общевойсковой Донецкой армии, который также опубликовал кадры инцидента.

На видео можно заметить гражданских, которые подъезжают к дому на легковом автомобиле и заходят в дом. Среди них трое мужчин и одна женщина. После этого к зданию подъезжает танк, который открывает огонь, находясь практически вплотную к дому.

По словам военных, экипаж боевой машины следил за передвижением мирных жителей и вычислял их точное местоположение, прежде чем совершить «варварский акт».

В июне Верховный суд ДНР заочно приговорил командира 3-го взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты украинских войск Анатолия Бездухова к 28 годам лишения свободы в колонии строгого режима за стрельбу по автомобилю беженцев в Мариуполе. На машине были белые ленты, которые сигнализировали о том, что внутри находятся мирные граждане, однако это не остановило морпеха.

Ранее сообщалось, что ВСУ стреляли по мирным жителям, бежавшим из Часова Яра.