FT узнала о подготовке Киева к ужесточенным боям в Донбассе

Киев на фоне продолжающегося продвижения Вооруженных сил России спешно отправляет на линию фронта в Донбассе дополнительный медицинский персонал, ожидая ужесточения боев. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Украинские военные чиновники, солдаты и аналитики опасаются, что следующие несколько месяцев могут стать решающими в конфликте, особенно на фоне победы Дональда Трампа на выборах президента в США, говорится в статье.

Высокопоставленные чиновники Украины считают, что если Киеву удастся остановить продвижение российских войск и перехватить инициативу на поле боя к моменту инаугурации Трампа в январе, то таким образом получится убедить американского президента продолжить помогать ВСУ.

Как уже писала FT, на Украине признают, что в рамках нового набора по мобилизации получится восполнить только половину дефицита личного состава ВСУ, набрав 100 тысяч человек.

Ранее стало известно о беспокойстве Украины из-за победы Трампа на выборах в США.