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В Харьковской области заявили о планах Киева мобилизовать миллион человек

Харьковская ВГА: Киев хочет мобилизовать миллион человек до конца года

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Перед украинскими военкоматами (украинское название — территориальные центры комплектования, ТЦК) поставили задачу мобилизовать миллион человек к началу 2025 года. Об этом сообщил замруководителя российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк, его цитирует РИА Новости.

«По оперативной информации, в настоящее время перед ТЦК стоит задача любыми методами мобилизовать миллион человек до конца 2024 года для последующей незамедлительной отправки на фронт», — рассказал чиновник.

По словам Лисняка, основными «донорами» людей должны стать Одесская, Харьковская и Днепропетровская области, а также те районы Херсонской и Запорожской областей, которые находятся под контролем ВСУ.

Замглавы ВГА добавил, что в Харьковскую область уже прибыли 20 тысяч сотрудников ТЦК, которые мобилизуют даже тех, кто имеет бронь или не годен по состоянию здоровья. Растет число призванных на фронт и среди заключенных.

Из-за роста социального напряжения в регионе выросло число поджогов машин силовиков и военных, заключил Лисняк.

В конце октября военнопленный, бывший офицер украинской полиции Роберт Погорелов рассказал агентству РИА Новости, что в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за глобальной нехватки личного состава насильно мобилизуют в том числе ВИЧ-инфицированных и имеющих тяжелые психиатрические заболевания граждан страны.

12 ноября депутат Верховной рады Александр Федиенко подтвердил, что в ряды украинской армии призывают носителей ВИЧ.

Ранее в Раде призвали расформировать военкоматы и отправить их сотрудников на фронт.

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