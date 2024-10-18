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Арестованы банковские счета генерала Шамарина

ТАСС: суд в Москве арестовал счета генерала Шамарина, заблокировав 2 млн рублей

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Минобороны РФ

В Москве суд арестовал банковские счета экс-начальника главного управления связи Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя правоохранительных органов.

«Суд по ходатайству следствия наложил арест на банковские счета Шамарина, заблокировав 2 млн рублей генерала», — сказал он.

По словам источника, также был арестован автомобиль Mercedes-Benz GLE, принадлежащий супруге офицера. Приблизительная стоимость машины составляет около 20 млн рублей.

Как отмечает агентство, адвокат Шамарина Михаил Перцев не подтвердил и не опроверг арест банковских счетов своего клиента. Защитник заявил, что, учитывая должность, которую генерал занимал до ареста, его звание и выслугу лет, он получал «весьма неплохую зарплату». Доход Шамарина позволял ему накопить сумму в 2 млн рублей, отметил юрист.

17 октября суд продлил срок содержания под стражей Шамарину до 22 января 2025 года.

В августе Шамарин частично признал вину. Ему вменяют получение взяток на 36 млн рублей. По данным следствия, генерал получал деньги с апреля 2016-го по октябрь 2023 года за увеличение объема поставок по госконтрактам и покровительство.

Ранее был подсчитан ущерб по коррупционным делам генералов Минобороны.

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