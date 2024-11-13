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Суд вынес приговор фигуранту дела офицера Минобороны Вертелецкого

СК: фигурант дела офицера Минобороны Вертелецкого получил условный срок

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Бывший глава отдела департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Евгений Макеев, числившийся в качестве фигуранта дела своего начальника Владимира Вертелецкого, получил условный срок. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

«Приговором суда Макееву, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом в размере более 2,6 млн рублей», — говорится в сообщении.

В СК отметили, что бывшего главу департамента признали виновным в получении взятки в крупном размере в рамках исполнения государственного оборонного заказа.

По данным следствия, в 2019 году Минобороны заключило многомиллионный контракт с директором АО «Чебоксарский завод «Металлист» Сергеем Червяковым. В рамках соглашения предприятие должно было провести опытно-конструкторские работы.

В 2020 году Червяков дал взятку Вертелецкому и Макееву в размере 1,8 млн рублей. За это сотрудники министерства должны были принять работы ненадлежащего качества.

В конце октября в СК сообщили о завершении следствия по делу Владимира Вертелецкого. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

Ранее суд отказался отправлять экс-замглавы Минобороны Булгакова под домашний арест.

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